Депутаты не разрешили россиянам менять поликлинику раз в три месяца

Госдума отклонила межфракционный законопроект, предлагающий расширить право граждан на выбор медорганизации для получения первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», россияне могут менять поликлинику не чаще чем один раз в год. Авторы инициативы утверждали, что это ограничивает граждан в выборе более удобных и доступных медучреждений, «где нет больших очередей и имеются необходимые специалисты» — а также может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. Депутаты предлагали разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца.

Комитет по охране здоровья не поддержал законопроект, рекомендовав отклонить его в первом чтении. В заключении говорится, что предлагаемый подход создает риски двойного учета прикрепленных граждан. Это, по мнению представителей профильного комитета, повлечет нерациональное использование средств обязательного медицинского страхования, а также снизит качество осуществления диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.

В отрицательном заключении правового управления Госдумы также указано, что проект не учитывает механизм финансирования программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Напомним, правительство утвердило программу госгарантий на 2026 и плановые 2027- 2028 годы в конце декабря. Согласно утвержденным параметрам, доходы Федерального фонда ОМС в 2026 году составят 4,712 трлн руб., при этом расходы окажутся выше — 4,794 трлн руб., что приведет к дефициту бюджета в 82 млрд руб. Наибольшая часть средств будет направлена регионам для финансирования медицинской помощи. Бюджет будет дефицитным все три года.

