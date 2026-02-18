Обманувшего вдову участника СВО мошенника приговорили к трем с половиной годам колонии

Сенгилеевский районный суд вынес приговор Данилу Ибетову, обвиняемому в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.). Информация о состоявшемся вынесении обвинительного приговора размещена на сайте райсуда.

Резолютивная часть приговора была оглашена 12 февраля, на сайте райсуда полный текст приговора не выложен, но в распоряжении «Ъ-Волга» документ имеется.

Уголовное дело, рассмотренное судом, получило широкий резонанс. Данил Ибетов сам был участником СВО, он ушел на спецоперацию из одной из ульяновских колоний, заключив контракт с ЧВК «Вагнер». Но, по свидетельствам источников «Ъ-Волга», пробыл там недолго. Вернувшись в Ульяновскую область, он, как отмечается в материалах суда, создал региональную общественную организацию «Объединение ветеранов инвалидов СВО “Свои люди”», которую сам же и возглавил (данные о численности учредителей и участников организации в ЕГРЮЛ отсутствуют).

По данным следствия, муж потерпевшей был направлен на СВО в начале июня 2025 года, а через 20 дней пропал без вести. Находясь на последних сроках беременности и оставшись без кормильца, потерпевшая обратилась в Данилу Ибетову как председателю организации ветеранов с просьбой помочь перевести супруга из зоны СВО для службы в Ульяновск. Тот пообещал, что поможет исполнить просьбу, но за это придется заплатить. В разное время под разными предлогами о необходимости заплатить деньги неким представителям воинских частей, Данил Ибетов предлагал потерпевшей передать ему различные суммы. Всего потерпевшая заплатила ему более 1 млн руб. Позднее выяснилось, что муж потерпевшей погиб. Следствие и суд доказали, что никакими возможностями исполнить свои обещания Данил Ибетов не обладал, это было обманом и продуманным мошенничеством, все деньги вдовы он присвоил. В суде обвиняемый это признал, но заявлял, что под исполнение обещания брал только 800 тыс. руб. (что позволило бы переквалифицировать обвинение на «крупный размер мошенничества» с меньшим наказанием), а остальные деньги брал «в долг». К этому заявлению суд отнесся критически, но все равно изменил квалификацию обвинения на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), посчитав, что часть средств потерпевшая перечислила не лично Данилу Ибетову, а на карту его супруги («для лечения») и на карту ее брата. В итоге вменяемая сумма составила 984 тыс. руб. (менее 1 млн руб., требуемого при квалификации как «особо крупный размер»). Также суд посчитал, что, председателем общественной организации Данил Ибетов был лишь номинально, в связи с чем суд исключил из обвинения «использование служебного положения». Свидетели в суде отмечали, что обвиняемый и в других случаях обманывал людей.

Также в приговоре отмечалось, что ранее, в январе 2025 года (уже после СВО) Данил Ибетов уже был приговорен за мошенничестве в крупном размере к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года (согласно материалам Заволжского районного суда Ульяновска, находясь в колонии, был участником ОПГ, которая занималась телефонным мошенничеством).

Обвинение настаивало на назначении наказания в виде шести лет колонии общего режима. Суд, признав Данила Ибетова виновным в мошенничестве в крупном размере, в итоге, с учетом прежнего наказания, приговорил Данила Ибетова к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В удовлетворении гражданского иска о возврате суммы более 1 млн руб. потерпевшей было отказано — суд посчитал эти деньги взяткой.

Адвокат потерпевшей Алена Зызина сказала «Ъ-Волга», что с решением суда не согласна и после изучения полного текста приговора будет направлено апелляционная жалоба, «тем более что деньги, полученные от мошенничества надо хотя бы вернуть в доход государства».

В прокуратуре «Ъ-Волга» ответили, что настаивали на шести годах лишения свободы, а поскольку суд переквалифицировал действия обвиняемого и назначил более мягкое наказание, прокуратура рассматривает вопрос о возможности внесения апелляционного представления.

Сергей Титов, Ульяновск