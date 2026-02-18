Мосбиржа раскроет сокрытие

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 1 апреля введет маркировку непрозрачных эмитентов. Площадка уже разослала в пользовательские комитеты новые правила листинга, пишет РБК. Соответствующее распоряжение в конце января опубликовал Центробанк. Регулятор обязал помечать ценные бумаги компаний, которые не полностью раскрывают информацию.

Это должно помочь инвесторам, считает заместитель гендиректора «Финам» Дмитрий Леснов: «В отношении эмитентов, которые не проявляют активность в этом вопросе и не раскрывают информацию либо раскрывают ее в достаточно сжатом формате, конечно, инвесторам сложнее принимать решения.

Достаточно много компаний, которые пошли по пути открытости и коммуницируют с инвестиционным сообществом, со своими акционерами. Есть даже определенный рейтинг компаний, которые ведут достаточно активную IR-политику. Открытость — это одна из основ, которые делают рынок более совершенным, предсказуемым, взрослым. При этом ряд компаний не могут, не хотят и не будут, наверное, раскрывать информацию. Поэтому на одной чаше весов будет полная информация, которой обладает инвестор, на другой — тот потенциальный интерес и рост котировок, который может произойти в отношении компании.

Но это будет, конечно, не единственным и не самым главным критерием для менеджмента компаний. Все-таки здесь на первый план выходит сохранность информации с точки зрения операционной деятельности и нормального функционирования компании. Пока технически не очень понятно, как такая маркировка будет происходить, может быть, на уровне торговых систем будут какие-то знаки, которые будут отличать одних эмитентов от других».

Российские компании имеют право не раскрывать отчеты и существенные факты с 2022 года. Постановление правительства должно было уберечь эмитентов от дополнительных санкционных рисков. Впрочем, некоторые игроки стали злоупотреблять такой возможностью, отмечает инвестиционный стратег управляющей компании «Ари-Капитал» Сергей Суверов:

«Инвесторы, безусловно, могут зайти на сайт компании и посмотреть, какую информацию раскрывают эмитенты, но многие компании сейчас не раскрывают ни ежеквартальную, ни полугодовую отчетность, а лишь какие-то обобщенные годовые данные. По сути, инвесторы сейчас покупают котов в мешке, продолжают приобретать акции непрозрачных эмитентов, несмотря на то, что это несет достаточно серьезные риски, в том числе и риски убытков из-за резкого снижения стоимости и из-за того, что просто нет информации по операционным показателям эмитентов.

Мосбиржа в данном случае помогает инвесторам проверить и проанализировать эту информацию. Некоторые не раскрывают информацию из-за разрешения правительства, например, "Сургутнефтегаз", но чаще это компании третьего эшелона, например, какая-нибудь "Группа Газ". Я думаю, что маркировка заставит компании-эмитенты или быть более прозрачными, или вообще уйти с фондового рынка, сделать делистинг своих акций. Они должны понимать, что статус публичной компании накладывает определенные обязательства».

За первый год действия предписания правительства количество эмитентов, которые полностью раскрывают информацию, сократилось на треть. В прошлом году, как пишет «Интерфакс», число прозрачных публичных компаний сократилось до рекордно низких 1113. Для сравнения: в 2010 году их было почти 7,5 тыс.

Анжела Гаплевская