Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве

Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант предложил виновнику ДТП выступить посредником во взятке должностному лицу. За 50 тыс. руб. он должен был договориться с инспектором о не привлечении автомобилиста к административной ответственности. Виновник аварии сначала передал ему 10 тыс. руб., а затем принес оставшуюся сумму.

В отношении сотрудника полиции также возбудили уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Расследование продолжается.

Мария Хоперская