Tenet тянет одеяло

В январе 2026 года в Петербурге суммарно было продано 4187 новых легковых авто, что на 11,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года (4738 единиц), подсчитали для «Ъ Северо-Запад» в «Автостате». Лидером по итогам месяца остается Haval. В январе в городе на учет поставили 726 машин этого локализованного в РФ китайского бренда. Второе место, которое в течение прошлого года делили между собой Lada и Geely, заняла марка Tenet (выпускается на бывшем заводе Volkswagen, ныне АГР, в Калужской области) с проданными 454 авто. АвтоВАЗ смог реализовать за месяц 389 машин (меньше год к году на 41%).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ленобласти Lada, хотя и уменьшила объем регистраций до 211 единиц (год к году меньше на 8,3%), но сохранила второе место, следуя за Haval, который продал в регионе 240 машин. Tenet занял третью строчку с показателем 137 единиц.

Самыми востребованными моделями января в Петербурге стали Haval Jolion (233), Tenet T7 (230) и Tenet T4 (171). В Ленобласти — Haval Jolion (76), Lada Grantа (71) и Haval M6 (66). Всего в регионе за месяц было продано 1071 авто, что на 26% больше, чем в январе 2025 года (846 единиц).

Tenet (совместный бренд «АГР Холдинга» и Defetoo) дебютировал на российском рынке в феврале 2025 года. Под этой маркой в РФ продаются кроссоверы T4 (перелицованный Chery Tiggo 4), T7 — Chery Tiggo 7L и T8 — Chery Tiggo 8 Plus.

В январе «АГР Холдинг» объявил о выводе на рынок бренда Tenet Plus, указав, что производство будет организовано одновременно на двух заводах. На какой именно из имеющихся площадок АГР, кроме завода в Калуге — бывших General Motors в Шушарах или Hyundai Motor в Сестрорецке,— будут собирать Tenet Plus, пока официальной информации нет. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года. Предположительно под новым брендом на российский рынок могут выводить китайские кроссоверы Lepas (суббренд Chery).

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, январский спрос на автомобили Tenet можно объяснить наличием в продаже всех моделей, так как локальное производство выпустило в прошлом году достаточный объем, необходимый для первых месяцев нового года. Результаты Lada могут быть обусловлены уменьшением продаж объемообразующих моделей производителя Granta и Vesta, которые Iskra пока не может компенсировать.

У Geely спрос перераспределился на Belgee, поясняет эксперт, к тому же бестселлер марки Monjaro в связи индексацией утильсбора вырос в цене, на что есть соответствующая реакция потребителя.

Владимир Колодчук