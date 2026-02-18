Роскомнадзор заявил о непричастности к проблемам с сервисами Linux в РФ

В Роскомнадзоре заявили “Ъ”, что решения в отношении сервисов Linux не поступали, «меры ограничения к ним не применяются». 18 февраля пользователи инфраструктуры пожаловались на недоступность библиотек обновлений системы: разработчики операционных систем (Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux) были вынуждены использовать VPN, чтобы обновлять ядро и поддерживать сборку обновлений безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Фото: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Собеседник “Ъ” на ИТ-рынке рассказал, что сайт kernel.org, откуда обновляется ядро Linux, стал недоступен еще 17 февраля, затем пользователи начали жаловаться и на другие смежные сервисы: «Ранее Роскомнадзор уже блокировал ресурсы Linux, один из них был недоступен по всей стране. Затем ведомству удалось передать информацию, и ограничения сняли. На повседневной основе проблемы с некоторыми сервисами возникают последние два-три месяца», — добавил он.

В «Базальт СПО» подтвердили “Ъ” наличие перебоев, отметив, что «сегодня из части сетей доступ уже появился». Там напомнили, что на базе Института системного программирования РАН совместно с ФСТЭК создан консорциум для анализа и проверки исходных кодов ядра Linux. В «Группе Астра» сообщили “Ъ”, что работа Astra Linux продолжается «в штатном режиме». Значительная часть разработки системы ведется автономно, поэтому кратковременные сбои не влияют ни на внутренние процессы, ни на безопасность решений, добавили в компании. В «Ред Софт» также заявили, что их экосистема не пострадала благодаря внутренней инфраструктуре.

Филипп Крупанин