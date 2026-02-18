Умер автор песен Михаила и Ирины Круг Владимир Бочаров

Умер Владимир Бочаров — певец, автор песен исполнителей Михаила и Ирины Круг. Ему был 51 год. О смерти господина Бочарова сообщила 17 февраля госпожа Круг в Telegram-канале. Сегодня его похоронили на Юго-Западном кладбище в Воронеже.

Владимир Бочаров написал песни «Чифирнуть бы ништяк», «Первая красавица», «Раз-два-три…», «Дорога от души к душе», «Первая осень разлуки», «Не надо слов». «Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь»,— написала Ирина Круг. Она также опубликовала запись с концерта, где вместе с Владимиром Бочаровым исполняет песню «Счастье милое ушло».

Владимир Бочаров родился в 1974 году в Воронеже. В 18 лет из-за неудачного прыжка с тарзанки в реку он получил серьезную травму позвоночника и больше не мог ходить самостоятельно. В 1999 году певец был признан лучшим исполнителем года по версии воронежского «Русского Радио». В 2000 году господин Бочаров выпустил первый альбом «До свидания, Колыма». Всего он написал 9 альбомов, последний — «От души к душе» — в 2025 году.