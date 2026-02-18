Госзакупки, госзакупочки мои

Объем государственных закупок в Татарстане за 2025 год составил 541,6 млрд руб. Наибольший объем закупок реализован в рамках нацпроектов, например по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» заключено 173 контракта. Тематика тендеров разнообразна: от средств защиты от беспилотников до игровых приставок PlayStation. Эксперты оценивают объем госзакупок в республике как стабильный, но в 2026 году предполагают стагнацию или умеренное снижение, связанные с политикой экономии бюджетных средств.

Совокупный объем государственных закупок в Татарстане за 2025 год составил 541,6 млрд руб., сообщили «Ъ Волга-Урал» в Госкомитете республики по закупкам. По контрактной системе (44-ФЗ) заказчики республики опубликовали 33,3 тыс. извещений на общую сумму 301,23 млрд руб. Объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ составил 230,19 млрд руб., следует из данных Единой информационной системы (ЕИС).

По итогам 2024 года заказчики республики опубликовали более 36 тыс. извещений по 44-ФЗ на общую сумму 166 млрд руб. с экономией 4,9 млрд руб., сообщал в январе 2025 года председатель Госкомитета Марат Зиатдинов. По данным ЕИС, совокупный объем контрактов по обоим законам составлял 484 млрд руб. при 119 тыс. заключенных контрактов, из которых 64,5 тыс. (54%) приходились на закупки у единственного поставщика. Таким образом, в сравнении с 2024 годом объем госзакупок увеличился на 46 млрд рублей (9,5%).

Всего по контрактной системе, с учетом контрактов у единственного поставщика, в 2025 году заключено 76,7 тыс. договоров на 311,55 млрд руб. Экономия бюджетных средств составила 2,7%, или свыше 6 млрд руб. На муниципальном уровне опубликовано 7,7 тыс. извещений на 43 млрд руб. и заключено 40,8 тыс. контрактов на 50,09 млрд руб. Здесь экономия оказалась выше средней по республике — 3,9%.

Как пояснили «Ъ Волга-Урал» в Госкомитете, значительная часть закупок связана с реализацией национальных проектов: в 2025 году по ним заключено 393 контракта на сумму более 26 млрд руб. По числу контрактов лидирует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — 173 контракта.

Объем контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2025 года составил 95,97 млрд руб. — на 26% больше, чем годом ранее (76,28 млрд руб.). Вместе с тем доля МСП в общей структуре закупок снизилась — с 43,1% в 2024 году до 35,7%. Закупки малого объема составили отдельный сегмент: за год заключено 363,7 тыс. таких контрактов на 19,7 млрд руб. (6% от общей стоимости договоров). Из них 81,4 тыс. контрактов на 3,8 млрд руб. были проведены на биржевой площадке с экономией 14%.

В рейтинге государственных заказчиков республики первое место занимает Минтруд Татарстана (74 балла из 100), за ним следуют Инспекция госстройнадзора республики (69,5) и Госкомитет по биоресурсам (68,75).

Среди муниципальных заказчиков лидирует Альметьевский район (43,25 балла), второе место — у Агрызского района (42,75), третье — у Нижнекамского (36,25).

Тематический разброс отдельных тендеров был разнообразен. Так, исполком Лениногорского района в декабре 2025 года разместил закупку на приобретение видеоигр для PlayStation и ПК на 1,4 млн руб. Согласно требованиям тендера, игры для ПК должны быть приобретены на платформе Steam региона Казахстан, а для PlayStation — в магазине региона Турции.

Еще один пример — закупка Международного аэропорта Казани, который в августе 2025 года объявил тендер на систему обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 56,1 млн руб.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценивает объем госзакупок в республике как стабильный с признаками умеренного роста. На 2026 год эксперт прогнозирует скорее стагнацию или умеренное снижение.

«На рынок будут давить оптимизация бюджетных расходов, частичное засекречивание закупок и сокращение инвестпрограмм госкомпаний, что прежде всего отразится на закупках по 223-ФЗ», — отмечает эксперт.

