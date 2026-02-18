Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии заводов «Новоросцемента»

Генпрокуратура подала ходатайство об отказе от иска об изъятии активов группы «Новоросцемента». Об этом говорится в картотеке суда. Причины отказа от иска не сообщаются.

Иск о передаче в доход государства активов «Новоросцемента» поступил в краевой арбитражный суд 27 января 2026 года. Ответчиками выступали компании Nortox Investments Limited и АО «Актуальные инвестиции». Стоимость активов, которые требовала конфисковать Генпрокуратура, достигала 45 млрд руб.

По данным надзорного ведомства, над группой мог быть установлен иностранный контроль без уведомления ФАС и соответствующих разрешений.

Никита Черненко