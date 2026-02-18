«Вывод неутешительный»

«Тяжелые, но деловые»,— так глава российской делегации Владимир Мединский оценил прошедшие переговоры в Женеве. Представители Киева придерживаются схожих формулировок. По их словам, это был не простой, но важный раунд. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по главным вопросам — территорий и принадлежности Запорожской АЭС — согласия по-прежнему нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает главным итогом встречи согласие участников продолжать диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Российско-украинские переговоры в Женеве при участии американских посредников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа шли два дня. 17 февраля заседали шесть часов. 18-го — два. Глава российской делегации Владимир Мединский был предельно краток: «Переговоры шли два дня, очень долго, вчера в разных форматах. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать».

Украинская сторона высказалась в том же ключе: переговоры были «непростыми, напряженными, но важными». Таким образом по сравнению с прошлыми раундами формулировки заметно изменились. Раньше встречи в основном оценивались как позитивные, конструктивные и содержательные. Владимир Зеленский также назвал переговоры сложными: «Касаемо политической составляющей, вы знаете, это Донбасс, Запорожская АЭС, все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростыми».

То есть в главном согласия как не было, так его и нет, ни по территории, ни по управлению атомной электростанцией. Но зато есть разные варианты, как найти компромисс, что и признал президент Украины.

В этой связи главный итог заключается в том, что в ближайшие дни состоится новый раунд.

Если бы о нем не объявили, тогда всё было бы совсем плохо. А так можно сказать, что есть что обсуждать. При этом если раньше некая доля оптимизма еще оставалась, то сейчас абсолютное большинство наблюдателей и экспертов накануне встречи в Женеве оценивали ситуацию как бесперспективную. Нетрудно предположить, что подобное не может понравиться главному миротворцу на планете Земля — Дональду Трампу. 47-й президент Соединенных Штатов каждый раз обещает, что до мирной сделки остался буквально один шаг.

Так бывает: иногда кажется, что нужна еще самая малость, чуть-чуть, и последует прорыв. Но не получается. Таким образом вывод по-прежнему неутешительный. Очередная встреча завершилась. Мало того что прорыва не произошло, так сторонам еще и сказать, по сути, нечего, кроме того, что всё очень сложно. Зато делегации общались в деловой атмосфере.

Дмитрий Дризе