В медучреждениях Подмосковья появятся вытрезвители

Депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть законопроект, который позволит медучреждениям организовывать вытрезвители. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Господин Голубев рассказал, что в вытрезвителях медицинские работники будут помогать людям, которые находятся в алкогольном или наркотическом опьянении, но при этом не нуждаются в госпитализации. Список учреждений, где специалисты будут оказывать «отрезвляющие услуги», опубликуют в постановлении Московской области. Андрей Голубев ответил, что строить отдельные здания для вытрезвителей не будут. Законопроект рассмотрят на заседании в четверг.

Государственные медвытрезвители были полностью ликвидированы в России в 2011 году. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей. Он закрепляет за властями регионов полномочия по «организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения».

Такие учреждения открываются на государственно-частном партнерстве и при частных клиниках. Стоимость одной ночи в вытрезвителе — около 1,5 тыс. руб. Человек может попасть в учреждение бесплатно, если его в состоянии сильного опьянения туда привезла полиция. По данным МВД России, к началу 2024 года в 26 регионах работали около 60 вытрезвителей.