Роспатент дал дорогу мему

Блогерша из Петербурга превратила мем в товарный знак. Фразу «Дорогу педагогу» сделала популярной 24-летняя Василиса. Ее ролики о раздражающей учительнице вирусились в TikTok. И теперь девушка решила защитить мем от недобросовестного коммерческого использования. Сейчас ее суммарная аудитория достигла 4 млн подписчиков, больше половины приходится на TikTok.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При этом сама Василиса сообщила “Ъ FM”, что пока использовать мем для собственных товаров не планирует: «Я автор мемной фразы "Дорогу педагогу". Теперь это выражение принадлежит мне по документам, потому что я получила патент на словосочетание, чтобы никто на нем не мог зарабатывать, используя для товаров, в канцелярии, в рекламе. Было такое, что фразу использовали без моего согласия. Чтобы эта фраза стала крылатой, я проделала работу, создала себе образ, снимала ролики, у меня была идея.

Очень большой ажиотаж вокруг этой фразы, много внимания, она стала популярной, и другие решают на ней заработать, понимая, что это нравится, это купят. Но они никакой работы не проделали, а решили просто навариться за счет чужого труда. Эта фраза давно стала неотъемлемой частью моего образа и творчества, поэтому мне было важно защитить ее, пока это не сделал кто-то другой. К сожалению, бывают недобросовестные случаи регистрации чужих фраз. Так, третьи лица могут зарегистрировать чужое название или фразу и затем предъявлять иски и требовать прекращения использования.

Я планирую создавать товары с этой фразой, но мне нужно время. Сейчас у меня нет команды, поставщиков. Это все будет в процессе, я это обдумываю. Я не сделала это раньше, потому что мне никто не подсказал, что можно сделать такое, а мне самой было не до этого. Поэтому я сделала все это сейчас самостоятельно».

Это не первый раз, когда в России регистрируют мем как товарный знак. Так, в 2022 году после шести лет судебных споров был получен патент на «россиано». Эта шутка отражала идею импортозамещения кофе американо. А в 2021 году товарный знак был также зарегистрирован на мем «Наташ, вставай, мы там все уронили!». Его автор Дарья Бородулина подала заявку после того, как многие компании использовали его без спроса.

Регистрация товарного знака на мем — процесс несложный, но нужно понимать, принесет ли это финансовую выгоду, говорит адвокат, управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева: «Регистрация в качестве товарного знака нужна для простоты коммерциализации. В целом можно не регистрировать товарный знак и полагаться только на авторские права. Но сложность возникает, если у вас, например, словесный мем, то есть вы придумали некое словосочетание, при этом говорить о том, что оно защищается авторским правом, довольно сложно: у нас авторскими правами все-таки защищается либо какое-то произведение, либо его персонажи и отдельные части. И тут, конечно, товарный знак — это единственное средство коммерциализирвовать фразу.

Зарегистрировать мем как товарный знак несложно, вы просто берете и подаете заявку не регистрацию. Единственное, теперь это более затратно, чем ранее, в зависимости от того, сколько классов товаров и услуг будет выбрано в отношении регистрации. Там можно добрать госпошлиной до 5 млн руб. Соответственно, надо включать то, в отношении чего товарный знак будет коммерциализироваться, а не просто противодействовать третьим лицам. Плюс его надо действительно использовать, потому что спустя три года после регистрации право можно прекратить по неиспользованию, поэтому выгода действия должна превышать расходы.

Сейчас товарные знаки можно регистрировать физлицам, там необязательно участие какого-либо патентного поверенного: в момент регистрации Роспатент не проверяет нарушения авторских прав на регистрируемое обозначение, наличие каких-либо договоров. Единственное, что эксперт может отметить, что у вас обозначения сходны до степени смешения, если мем родился из чего-то, что уже является зарегистрированным товарным знаком, то его нельзя будет зарегистрировать без согласия правообладателя предыдущего товарного знака».

Сейчас мемы остаются актуальными совсем недолго, поэтому регистрировать товарный знак стоит в тех случаях, когда ты уверен, что тренд сохранится, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Такая практика присутствует. По большей части этим занимаются звезды и артисты, которые могут запатентовать свой голос или лицо. Были моменты, особенно связанные с ИИ, когда Мэтью Макконахи, например, запретил использовать свое лицо для ИИ-контента. Он зарегистрировал свою знаменитую фразу из фильма, которую периодически используют в мемах.

В его кейсе — крупный актер, долгоиграющая история, давно существующий мем. Он может отсуживать что-то в свою сторону, таким образом защищать свои права и с этого еще какие-то деньги заработать в теории. Если Василиса считает, что этот мем может где-то долго играть, тогда это оправдано. Но любые мемы, тренды сейчас живут не очень долго, месяц, пару месяцев максимум, это нужно понимать.

Американцы часто используют подобные мемы в своей рекламе. Это может быть даже не блогер, а просто пользователь, у которого какой-то ролик или какая-то смешная ситуация с ним взлетела и разлетелась по интернету. Они могут взять этого человека на такое мини-амбассадорство. В нашей стране такое происходит значительно реже, но эта практика тоже начинает появляться».

Самая известная история с регистрацией товарного знака на мем связана со «Ждуном» — это мешковатое серое существо с головой морского слона. Его придумала нидерландская художница Маргарет ван Бреворт в 2016 году, а потом фото скульптуры получило широкое распространение в интернете. С автором договорилась одна российская компания и смогла зарегистрировать права на изображение. А после этого подала массу исков к бизнесу, который использовал «Ждуна» в рекламе. Правда, в большинстве случаев суд присуждал гораздо меньшую компенсацию, чем запрашивал истец.

Астон О'Салливан