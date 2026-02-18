Бывшего главреда Ya62 задержали по делу о финансировании запрещенной организации

Правоохранительные органы задержали 39-летнего жителя Рязани по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Речь идет о бывшем главном редакторе Ya62 Александре Мойсеюке, пишет издание. Накануне супруга журналиста Анастасия сообщила, что он пропал.

Господин Мойсеюк вышел из дома около 10:00 мск 17 февраля, после чего перестал выходить на связь. В тот день его задержали, следует из пресс-релиза МВД. Возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

По информации Rznonline, Александр Мойсеюк перевел деньги ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Ранее журналиста привлекали к ответственности по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.