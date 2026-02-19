В Черноземье 20 февраля будет морозная и пасмурная погода, до –10°C

В пятницу, 20 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода с осадками в виде снега. Температура будет варьироваться от –3°C до –10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –9°C до –3°C. Ветер до 7 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –9°C до –6°C, а порывы ветра до 11 м/с.

В Курске температура утром составит –10°C, днем поднимется до –6°C, вечером опустится до –7°C, а ночью вернется к показателю –10°C. Ветер до 9 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –9°C, днем будет –6°C, вечером опустится до –8°C и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Орле утром температура составит –9°C, днем будет –6°C, вечером опустится до –7°C, а ночью вернется к показателю –9°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове утром температура составит –8°C, днем поднимется до –7°C, вечером останется на том же уровне, а ночью вернется к показателю –8°C. Ветер с порывами до 9 м/с.

Алина Морозова