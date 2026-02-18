ФБР начало расследование жесткого задержания иммигранта сотрудниками ICE

ФБР совместно с властями штата Миннесота расследуют предполагаемое избиение гражданина Мексики сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает The Guardian.

Мужчина оказался в реанимации с восемью переломами костей черепа. По словам 31-летнего иммигранта из Мексики Альберто Кастаньеды Мондрагона, агенты ICE вытащили его из автомобиля, бросили на землю и несколько раз ударили по голове металлической дубинкой. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы Миннеаполиса.

Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что господин Мондрагон поранился сам. По ее словам, он, будучи в наручниках, пытался сбежать из-под стражи, но «упал и ударился головой о бетонную стену».

Однако представители больницы, сославшись на результаты компьютерной томографии, сообщили Associated Press, что падение не могло стать причиной кровоизлияния в мозг и нарушения памяти.

Елизавета Труфанова