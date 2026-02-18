АПЗ приобрел 100% голосующих акций рязанского предприятия «Знамя»

Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина (АПЗ) приобрел 100% голосующих акций научно-производственного предприятия «Знамя» из Рязани. Об этом говорится в сообщении АПЗ.

Сделка состоялась 17 февраля, отмечается в сообщении. Сумма сделки не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал рязанского АО составляет 5,1 млн руб.

АО «Научно-производственное предприятие “Знамя”» зарегистрировано в 1995 году. Директор Роман Буянкин. Предприятие специализируется на производстве средств связи, комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также летательных и космических аппаратов.

Владимир Зубарев