В Перми начала работу выставка-форум «Агротехнологии – 2026»

18 февраля в КВЦ «Пермь Экспо» открылась межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники и современных технологий «Агротехнологии – 2026». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В этом году участниками форума стали более 85 компаний из 30 регионов России. На выставке представлены сельхозтехника, оборудование для молочных ферм, корма, агрохимия и цифровые разработки для АПК. Также предусмотрена деловая программа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что перед аграрной отраслью стоят масштабные задачи, для решения которых необходимы новые технологии и системная поддержка сельхозтоваропроизводителей. «На площадке форума мы обсуждаем, что нового появляется в технологиях и информатизации, какие инструменты помогают решать задачи, поставленные руководством страны. Одна из них — к 2030 году увеличить выпуск сельхозпродукции на 25%», — заявил губернатор.

Замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил значимость проведения форума, который привлекает внимание не только аграриев Прикамья, но и других регионов и стран. «АПК Пермского края ориентирован на инновации и конкурентоспособность на российском и мировом рынках», — сказал господин Некрасов.

На выставке предприятия демонстрируют сельхозтехнику. Так, например пермский «Центрагроснаб» представил тракторы, телескопические погрузчики, зерносушилки, кормораздатчики и коммунальную технику. «Надежные Технологии» показывает автоматизированные и роботизированные доильные системы, оборудование для мониторинга качества молока, а также системы кормления, контроля микроклимата и автоматического поения животных.

Главным событием деловой программы стало пленарное заседание «Синтез цифровизации и роботизации — эффективность производства в молочном животноводстве». Кроме этого на площадке работает информационный стенд, где специалисты ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса» и центра «Мой Бизнес» консультируют посетителей.

Впервые на выставке представлен стенд «Покупай Пермское» — флагманская инициатива края по поддержке местных товаропроизводителей, включая народные художественные промыслы.