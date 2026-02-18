ЗакС Петербурга утвердил разграничение полномочий по обороту драгметаллов и камней

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 18 февраля приняло в третьем чтении закон о разграничении полномочий городского правительства и парламента в сфере использования и обращения драгоценных металлов и камней. Документ направлен губернатору на подписание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Закон закрепляет за парламентом право принимать нормативные акты, регулирующие порядок геологоразведки, добычи, использования и обращения драгоценных металлов и камней в Петербурге, а также контролировать исполнение таких норм.

К полномочиям Смольного отнесены формирование и использование фонда драгоценных металлов и камней города, их приобретение для фонда и реализация на внутреннем и внешнем рынках.

Законопроект был принят в первом чтении 11 февраля. Поправок ко второму чтению не поступило, после чего документ был рассмотрен и принят в третьем чтении.

Артемий Чулков