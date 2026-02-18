Ростовская таможня с начала года возбудила шесть дел о невывозе временных авто

Сотрудники Таганрогского таможенного поста возбудили административное дело в отношении владельца автомобиля Peugeot 307, который не вывез машину с территории ЕАЭС после истечения годичного срока временного ввоза. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что гражданин оформил временный ввоз зарегистрированного в Польше транспортного средства в мае 2023 года на таможенном посту Псковской таможни. Установленный срок действия разрешения истек в мае 2024 года. Владелец обратился на Таганрогский таможенный пост как ближайший к месту проживания, имеющий полномочия по вопросам временно ввезенного транспорта. Мужчина объяснил, что не успел вывезти машину в положенные сроки по личным обстоятельствам. Однако по факту нарушения составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза физическими лицами временно ввезённых товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза), а автомобиль изъяли.

Всего с начала 2026 года ростовские таможенники возбудили шесть дел об административных нарушениях по фактам несвоевременного вывоза временно ввезенных транспортных средств.

Константин Соловьев