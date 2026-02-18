Отели переходят на тихий час

В России набирает силу новый тренд — сонный туризм. Люди предпочитают проводить отпуск в кровати, отказываясь от экскурсий и развлечений, чтобы просто отоспаться. На этот запрос стали реагировать отельеры: под формат Sleep Well в гостиницах отводятся отдельные номера. Они обязательно оснащены блэкаут-шторами, масками и берушами, допустимый уровень шума там 22 дБ, при стандартном 25 дБ для пятизвездных отелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как правило, такие комнаты выходят окнами на горы, а если это городской отель, то расположены в дальнем крыле, подальше от улицы, рассказала руководитель офиса «Слетать.ру» Ольга Савченко: «Сейчас туристы часто дают такой комментарий: "Мы ищем спокойный отдых, хотим выспаться, позаниматься своими делами, спа, релакс". Многие сейчас рассматривают не крупные отели, а предпочитают трендовые бутик-отели. Это отели с хорошей гастрономией, небольшим количеством номеров, которые заточены на релакс гостей.

Очень актуален стиль бохо: интерьеры в приглушенных тонах, с использованием натуральных материалов, где нет китча, пафоса. Соответственно, человек чувствует себя спокойно и в гармонии с природой. Люди планируют непродолжительный отпуск, часто на пять дней. Такой формат выбирают и пары, и одиночки, приезжают компаниями подруг».

Опросы показывают, что каждый третий семейный россиянин не может выспаться дома, даже если ему не нужно рано вставать, и не мешают дети. Дело в том, что один из супругов храпит. Тогда в отпуске они предпочитают снимать два отдельных номера. По статистике, доля сонных туристов в отелях превышает 45%. Но остаются довольными условиями номера меньше половины из них, публиковал «Интерфакс» данные сомнологов. Спрос на такой вид отдыха повышает и новая категория туристов: в Россию все больше прилетает гостей из Юго-восточной Азии. Они тяжело переносят нарушение циркадных ритмов из-за значительной разницы в часовых поясах.

В отелях специальные sleep-номера никогда не пустуют, отметил управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин: «Многие отели, особенно санатории или курорты превентивной медицины, добавляют сомнологические услуги, то есть привлекают врачей-сомнологов, разрабатывают специальные программы, которые направлены на повышение качества сна, на аналитику, полностью создают условия, необходимые для правильного сна.

Пробуждение там без будильника, только с естественным светом, для этого ставится специальный аппарат, который будит вас в определенное время, имитируя правильный рассвет. Это является новым привлекательным фактором, хотя и не очень затратно для инвесторов.

Отели появляются каждые два-три дня точно, поэтому надо бороться за клиентов. Могу привести пример: так называемые pet-friendly hotels, то есть отели, которые принимают с небольшими собачками, предоставляют миску, лежанку, какую-то там вкусняшку. Это повышает загрузку до 30%. Сонный туризм — это то же самое. Миски для животных или специальные будильники не требуют больших инвестиций, но показывают продуманность концепции и являются преимуществом конкретного места».

По наблюдениям отельеров, больше всего сонный туризм востребован у медиков, менеджеров по подбору персонала и агентов по недвижимости. Для этой категории гостей гостиницы создают соответствующую sleep-friendly инфраструктуру. Она, в частности, включает зону тишины и так называемые лесные ванны — это медитативные прогулки на природе с профессиональным инструктором, который помогает снизить уровень стресса.

Светлана Белова