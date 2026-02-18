Четырех членов группировки наркоторговцев отдали под суд в Ярославле

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Артема Глоки, Константина Ловушкина, Натальи Сластенкиной и Николая Трофимова. Их обвинили в участии в преступном сообществе, а также в производстве и контрабанде наркотиков и их прекурсоров. Дело направили для рассмотрения в Ярославский областной суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, фигуранты в 2022-2024 годах входили в группировку наркоторговцев. Они занимались контрабандой прекурсоров наркотиков и оборотом запрещенных веществ в Ярославской, Свердловской, Челябинской и Московской областях.

Помимо обвиняемых в группировку входили более 18 человек. Правоохранители ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий преступной группы. Из оборота изъяли более 625 кг наркотиков и свыше 1,6 тонны прекурсоров.

Никита Черненко