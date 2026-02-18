Закрытый клуб глобальной безопасности

В Вашингтоне 19 февраля пройдет первое заседание «Совета мира» — новой международной структуры, созданной президентом США Дональдом Трампом. Главной темой повестки дня заседания станет сбор средств на восстановление сектора Газа и контроль над анклавом после завершения военной операции Израиля. Однако амбиции архитектора новой структуры выходят далеко за пределы Ближнего Востока: администрация США позиционирует «Совет мира» как эффективную альтернативу Совбезу ООН. Россия на встрече в Вашингтоне представлена не будет, но пока продолжает прорабатывать свою позицию относительно участия в работе детища президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп с уставом «Совета мира»

Встреча мировых лидеров пройдет в символическом месте — Институте мира имени Дональда Трампа, ранее носившем название Институт мира США. Выбор площадки неслучаен: он призван подчеркнуть, что американский президент не только придумал и создал «Совет мира», но и дал ему «дом», где будет лично курировать деятельность новой международной структуры.

Фактически совет построен по принципу корпорации закрытого типа, что укладывается в логику Трампа-бизнесмена. За председателем закреплены права приглашать и исключать участников совета, а также утверждать глав всех его комитетов. Право решающего голоса тоже за ним. Кроме того, председатель будет утверждать все трансакции на восстановление сектора Газа.

За стратегическое планирование будет отвечать исполнительный комитет, в который вошли в том числе госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа Джаред Кушнер, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и бывший премьер Великобритании Тони Блэр на правах международного консультанта.

Странам, желающим вступить в «Совет мира», предложено два вида членства: постоянное стоимостью $1 млрд (деньги пойдут на восстановление Газы) и временное, сроком на три года. Принцип тот же, что и в Совете Безопасности ООН: постоянные члены имеют право вето, временные — нет. Предусмотрен также статус наблюдателя. В рамках новой структуры созданы три комитета: военный, по экономическому развитию Газы и по ее восстановлению.

Изначально концепция «Совета мира» была сформулирована в рамках переговоров относительно второй фазы урегулирования между Израилем и «Хамасом», однако затем в Вашингтоне начали позиционировать структуру как альтернативу Совету Безопасности ООН. Официально о создании «Совета мира» Дональд Трамп заявил в январе на форуме в Давосе, там же был подписан устав организации. Под ним поставили подписи представители почти двух десятков стран, включая Аргентину, Турцию, Саудовскую Аравию, Венгрию и Катар. Никто из постоянных членов Совбеза ООН, помимо самих США, в новое объединение не вошел, а сама структура оказалась под шквалом критики.

Главных претензий было три: консолидация всей власти в руках Трампа, избирательность в рассылке приглашений (право вступить в совет получили порядка 60 государств) и желание американского лидера превратить его не просто во внешний орган управления Газой, а в полноценную альтернативу структурам ООН. Критики обвинили Трампа в приватизации международного права и подмене обеспечивающих его организаций коммерческой структурой.

Наиболее жестко в адрес «Совета мира» высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, который «на полях» Давоса указал, что Париж «не может согласиться с логикой, где международное право заменяется чековой книжкой».

«Франция не будет участвовать в структурах, которые подрывают многосторонний порядок и превращают безопасность в предмет торга. Мы верим в легитимность ООН, а не в закрытые клубы»,— сказал он. Похожие позиции сформулировали в Берлине, Лондоне, Стокгольме и Осло. А критика со стороны канадского премьера Марка Карни политики Трампа и вовсе привела к отзыву приглашения того в совет. В ООН идею также не оценили. Генсек организации Антониу Гутерриш напомнил, что «мир не может управляться по принципу платной подписки».

В итоге решение участвовать или не участвовать в «Совете мира» во многом стало тестом на лояльность руководства иностранных государств к фигуре Трампа и его миротворческим усилиям на разных направлениях. Устав совета подписали Венгрия и Болгария, а Италия, Румыния и Кипр получат статус наблюдателя. Брюссель направит на встречу еврокомиссара по Средиземноморью Дубравку Шуйцу. Также в Вашингтоне будут присутствовать представители Египта, стран Персидского залива и ряда государств СНГ.

Россия изначально проявляла интерес к формату: после получения президентом Владимиром Путиным личного приглашения от Трампа в Москве заявляли о готовности выделить $1 млрд на восстановление Газы из замороженных в США российских активов. Трамп счел эту идею интересной. Однако 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в первом заседании совета. При этом официального отказа от участия в работе структуры в дальнейшем из России не поступало. 18 февраля госпожа Захарова уточнила, что позиция Москвы по «Совету мира» прорабатывается.

Белоруссия проявляла интерес к «Совету мира», но президент Александр Лукашенко в Вашингтон не поедет. В СМИ появлялись сообщения, что он отказался от участия во встрече якобы по просьбе Владимира Путина. Однако белорусский лидер лично опроверг эту информацию.

Пока повестка первого заседания совета и список его участников не выглядят убедительно: на встрече будет отсутствовать большинство крупных международных игроков, включая Россию, Китай, Индию, Францию, Германию и Великобританию. Предполагается, что на первом заседании члены новой структуры смогут собрать более $5 млрд и определить контуры управления и восстановления Газы после вывода из анклава израильских войск. При этом Трамп ранее угрожал отстранить от процесса восстановления Газы государства и частный бизнес тех стран, которые откажутся присутствовать на встрече. Этим и объясняется решение ЕС отправить в Вашингтон своего представителя: будучи одним из наиболее крупных доноров, Брюссель не готов полностью отказаться от участия в будущем распределении контрактов.

Научный сотрудник аналитического центра в Вашингтоне — Института ответственного госуправления Куинси — Марк Епископос в разговоре с “Ъ” отказался от интерпретации «Совета мира» как структуры, в которой кто-то кому-то подчиняется. По его словам, цель совета — предложить его участникам еще одну платформу для диалога по вопросам региональной безопасности. «Первая фаза деятельности совета относится к конфликту в Газе, но его нынешний состав, в котором представлены постсоветские страны и возможно будущее присутствие России, говорит мне, что у организации есть большой потенциал использовать эту платформу для обсуждения и разработки новых форматов взаимодействия по темам евразийской безопасности и экономического развития»,— сказал он.

