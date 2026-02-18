В Великоустюгском округе создадут ОЭЗ туристко-рекреационного типа

Правительство России одобрило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекрационного типа в Великоустюгском округе Вологодской области. Об этом 18 февраля сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Круглогодичный туристический кластер создаем по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Совместно с АФК «Система» при поддержке финансовых инструментов ДОМ.РФ на территории ОЭЗ реализуем масштабный инвестпроект «Тематический парк "Дед Мороз"»,— рассказал губернатор.

Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру для семейного отдыха, дополнительные рабочие места и новые возможности появятся для развития малого и среднего бизнеса, а также увеличить налоговые поступления в областной бюджет, подчеркнул господин Филимонов.

Артемий Чулков