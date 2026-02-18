В Татарстане направят 1,75 млрд рублей на проекты по благоустройству

В Татарстане в 2026 году планируется направить свыше 1,75 млрд руб. на мероприятия по формированию современной городской среды. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Наиболее крупные суммы выделили на благоустройство бульвара по улице Серова в Казани, на эти целили предусмотрено 165,4 млн руб. Кроме того, работы затронут набережную имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, на это направят 106 млн руб.

Всего в рамках программы запланировано проведение работ на 38 объектах в различных муниципалитетах, включая Казань, Агрыз, Арск, Тетюши, поселки городского типа Апастово и Балтаси, села Верхний Услон, Большие Кайбицы, Старое Дрожжаное и другие населенные пункты.

Еще 650,1 млн руб. предусмотрено на реализацию шести проектов в малых городах и исторических поселениях республики — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе проект «Парк „Заказанье“» в селе Высокая Гора Высокогорского муниципального района, на который выделили 125,8 млн руб.

Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета и бюджета Татарстана. Работы должны завершить до 31 октября.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Анна Кайдалова