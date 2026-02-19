Держи соседей ближе

Размывание позиций России на постсоветском пространстве и кардинальные перемены в мировой политике требуют корректировки подхода российской дипломатии к отношениям с соседними странами. Это следует из доклада «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», который будет представлен 19 февраля на московской площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». “Ъ” ознакомился с исследованием заранее.

На презентации 19 февраля доклад представит его составитель — программный директор «Валдая», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Тимофей Бордачев. Доклад составлен им среди прочего на основе нескольких ситуационных анализов и обсуждений, в которых приняли участие ведущие эксперты по постсоветскому пространству из ВШЭ, ИМЭМО РАН, МГИМО МИД России и других структур. В презентации доклада примет участие и замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, курирующий эту тему.

Фундаментальные изменения в мировой политике, связанные в первую очередь с конфликтом вокруг Украины и в целом с конфронтацией России и Запада,— один из факторов, которые повлияли на отношения России с ее соседями, говорится в докладе. Российская политика на пространстве бывшего СССР должна, как сказано в документе, выстраиваться на основе понимания того, что исчезают прежние рамочные условия — сохранение советского наследия и глобализация в ее либеральном понимании. «Постепенно формируется новая реальность, и конфликт вокруг Украины — лишь один из катализаторов»,— говорится в исследовании.

Помимо Прибалтики, Украины и Молдавии все соседние страны относятся к категории мирового большинства, то есть стремятся к внешнеполитической и внутриполитической автономии и диверсификации внешних связей.

Вторым фактором трансформации пространства вокруг России названо появление трех субрегионов. Исторически они разделялись по культурно-цивилизационному признаку, но сейчас основным отличием стала внешнеполитическая направленность, говорится в докладе. Один из этих субрегионов — европейская часть бывшего СССР, по одну сторону которой находится союзная России Белоруссия, а по другую — «перешедшие под военно-политическое покровительство Запада» Литва, Латвия, Эстония, Молдавия и Украина. Второй субрегион — Закавказье, третий — Центральная Азия.

Среди экспертов доминирует точка зрения, что Москва за последние годы, несмотря на отдельные успехи, как, например, строительство Союзного государства Белоруссии и России, не смогла реализовать свои наиболее значимые инициативы в отношении стран бывшего СССР, а скорее приспосабливалась к изменениям, происходящим без ее участия.

Так, в Молдавии, как отмечается в докладе, «давно оформился прозападный курс руководства», а силы, выступающие за нейтральность или поддержание отношений с Россией, оттеснены от власти.

Ситуация в Армении автором названа двойственной: руководство страны остается в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и продолжает взаимодействие по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но при этом «апеллирует к Евросоюзу по поводу вопросов безопасности и развития республики». В целом соотношение сил на Южном Кавказе качественно изменилось, подчеркивается в докладе. Это стало результатом поражения Армении в Нагорном Карабахе и потери способности республики к военному противостоянию с Азербайджаном.

Последний, в свою очередь, «находится в положении победителя» в этом многолетнем конфликте, а влияние республики усиливает ее участие в международных транспортно-логистических коридорах (Север—Юг, Транскаспийский транспортный маршрут). Здесь же отмечаются «недавно приобретенный напористый тон в отношении России» и попытки Азербайджана играть более заметную роль в качестве партнера стран Центральной Азии.

Что касается Центральной Азии, то, например, Казахстан привержен участию в ОДКБ и ЕАЭС, но «становится объектом повышенного внимания со стороны Запада», что ставит под сомнение внутреннюю устойчивость республики. Наибольшую степень же заинтересованности в сохранении связей с Россией и — одновременно — в увеличении взаимодействия с другими внешними партнерами демонстрируют Киргизия и Таджикистан.

Активное взаимодействие стран Закавказья и Центральной Азии с крупными международными игроками создает условия для расширения присутствия там противников России, говорится в докладе. Сохраняется и проблема роста этнического национализма, который отдельные политики могут использовать, чтобы попытаться убедить население в том, что Россия — «главная причина исторических трагедий».

В докладе выделены два подхода, которых прямо или опосредованно придерживается Россия в отношении стран-соседей: сохранение элементов влияния на основе общего наследия и при этом адаптация к происходящим изменениям, гибкость и расширение связей с соседями соседей и внерегиональными державами.

Двойственность российской политики в этом вопросе, как отмечается в докладе, чревата следующими последствиями: политические элиты стран-соседей начинают потребительски относиться к России, а между государствами не возникает формализации взаимных обязательств. В это же время западные страны всегда предлагают сотрудничество в формате взаимовыгодной сделки.

В связи с этим рассматривается два рамочных сценария внешнеполитической стратегии России: невмешательство и активное продвижение новых форматов взаимодействия. В первом случае Россия концентрируется на других вопросах и дает возможность странам-соседям самостоятельно пройти путь становления государственности. Этот путь, как сказано в докладе, грозит дестабилизацией положения вокруг российских границ и нанесением ущерба интересам РФ.

Во втором сценарии, как предполагается, Россия развивает отношения с наиболее значимыми в региональном и мировом масштабе партнерами, в частности в торговле или транспортно-логистических вопросах.

Автор доклада приходит к выводу, что большинство стран-соседей, руководствуясь логикой поведения мирового большинства, будут и дальше повышать планку требований и стремиться к расширению собственной автономии. Задача России в этой связи сформулирована следующим образом: «Необходимо максимально открыто доносить до государств-соседей свои тревоги и ожидания, вытекающие из национальных интересов страны и уникального характера взаимоотношений со странами постсоветского пространства. Как и то, что Россия всегда готова всеми доступными средствами подтвердить свой статус великой державы, особенно когда это касается ключевых интересов, связанных с ее безопасностью и развитием».

Лусине Баласян