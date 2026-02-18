Apple анонсировала новинки

Бумаги Apple в моменте подскочили почти на 3%, превысив $260 за акцию на фоне новостей о новых продуктах. Корпорация ускоряет разработку трех носимых гаджетов с искусственным интеллектом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple. Это умные очки, кулон и AirPods, оснащенные камерой. Все три устройства создаются на базе цифрового помощника Siri, который будет использовать картинки окружающего мира для выполнения команд.

В премиальных очках будут также установлены камеры и сенсоры компьютерного зрения. С помощью этого аксессуара можно совершать звонки, общаться с голосовым помощником и делать фотографии. Агентство добавляет, что их производство начнется в декабре, а запуск планируется в 2027-м. Именно этот продукт может стать самым продаваемым, говорит главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов. При этом, по его словам, компания пытается разработать очки, отставая в гонке техногигантов:

«Самыми интересными с точки зрения рынка будут очки, потому что рынок сформирован, на нем есть конкуренты, спрос превышает предложение, и очки от Apple ждут давно. В кулоне Apple, видимо, представит что-то похожее на устройство Humane AI Pin, которое не взлетело, Plaud и какие-то еще вещи, которые сейчас делает OpenAI с бывшим дизайнером Apple. Пока я не очень понимаю, для чего в AirPods будут нужны камеры, что они будут отлеживать, зачем это, учитывая, что в AirPods сейчас есть Siri. Мне кажется, это очень узкая ниша: далеко не каждый человек побежит обновлять себе наушники для того, чтобы они видели окружающую среду.

Очки от Apple неизбежно будут сравнивать с устройством Марка Цукерберга, поэтому их главным конкурентным преимуществом должна стать нативность. В случае с очками Цукерберга пользователю все равно приходится устанавливать дополнительное приложение и пользоваться экосистемой компании. Плюс важную роль играет искусственный интеллект: большинство функций в очках Цукерберга полноценно работают только в США. У Apple, по ощущениям, есть чуть больше мощностей, чтобы запустить очки с Apple Intelligence в других странах.

Пока очень сложно говорить о том, что именно нам покажут, как именно это будет использоваться. Нужно увидеть, что будет с Siri. Очень давно не было больших обновлений. Нам обещали обновления еще в 2025 году, еще с приходом AI и Apple Intelligence. Настало время, когда Apple может впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием "искусственный интеллект". Если у них не получится, то, к сожалению, это может быть большим провалом и с точки зрения продаж грядущих iPhone в сентябре, и с точки зрения рынка, который они начали немножечко проигрывать».

Два года назад на рынке появилась гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple. Но за это время продукт не нашел отклика потребителей, в основном из-за высокой стоимости. Как добавляет Bloomberg, Apple стремится к прорыву, чтобы удержать пользователей в своей экосистеме. Новые гаджеты будут тесно связаны с IPhone. Например, кулон будет служить постоянно включенной камерой. В корпорации его даже называют «глазами и ушами» смартфона.

Но тут сразу возникают вопросы безопасности, причем ответы на них намекают, что мир вряд ли увидит эти устройства, отмечает главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин: «У меня большие вопросы к тому, что Apple собирается делать. Амулет на шею с микрофоном и камерой рассчитан на то, что он все видит и слышит, он якобы будет вам помогать ориентироваться. Условно говоря, вы сможете спросить: "Где я забыл свои ключи?" или "Где ты видел мой кошелек последний раз?"

Чисто теоретически, наверное, нейросеть с этим справится, увидит, где вы свои ключи в последний раз положили, вам об этом скажет. Но здесь есть очень много вопросов к безопасности. Сейчас весь мир сходит по безопасности с ума: в интернет зайти нельзя, чтобы 20 раз не нажать "Ок, да-да, я на все согласен". А здесь предполагается, что вы будете ходить и собирать видео- и аудиоданные.

Мне кажется, во всем мире это должно быть запрещено, потому что это шпионство чистой воды. Ни одно правительство в здравом уме такие вещи на территории своей страны не разрешит.

Раньше каждый новый iPhone был взрывом. Были очереди у магазинов, перекупы, с круглыми глазами все бежали, друг другу говорили "А ты видел-видел, что там Apple показал, ты видел, что в новом iPhone?" Всего этого уже давно нет, и Apple нам ничего не показывает. Как будто Bloomberg пытается натянуть сову на глобус и рассказать нам о том, что Apple может вернуться. Было бы круто, только я не понимаю с чем. У Apple недостаточно технологических возможностей. Но главное — непонятно, кто и зачем этим будет пользоваться, даже учитывая, что все, что они напридумывали, на рынке уже есть».

Apple планирует обновление Siri к сентябрю. Ожидается, что цифровой помощник превратится в полноценный чат-бот с искусственным интеллектом. Помимо носимых устройств, корпорация работает и над техникой для дома. Например, над умным дисплеем с обновленной Siri, а также его поздней версией с большим экраном и роботизированной рукой. Среди продуктов также обновленная колонка и компактный комнатный датчик для безопасности и автоматизации пространства.

Анна Кулецкая