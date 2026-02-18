Бывшего депутата иркутского парламента Матханова осудили за госизмену

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Матханова, бывшего депутата (в 2000–2004 годах) заксобрания Иркутской области. Дело рассматривалось в Чите коллегией из трех федеральных судей. Матханов признан виновным в государственной измене и покушении на участие в деятельности организации, признанной террористической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат иркутского парламента Михаил Матханов

Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ Экс-депутат иркутского парламента Михаил Матханов

Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ

По информации прокуратуры Бурятии, в суде установили, что мужчина в декабре 2022 года перевел более $3 тыс. иностранному гражданину «для оказания финансовой помощи Украине в целях поражения вооруженных сил РФ». Он также «неоднократно устанавливал контакт с представителями Украины» для вступления в иностранное военизированное объединение, признанное террористической организацией.

Бывшему депутату назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые пять лет Михаил Матханов будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Ему также присудили штраф в размере 500 тыс. руб.

В феврале 2025 года сотрудники ФСБ России задержали Михаила Матханова при попытке пересечь российско-монгольскую границу в городе Кяхта. В Бурятии Матханов известен как предприниматель, ранее руководивший крупнейшим в Сибири и на Дальнем Востоке предприятием—производителем спиртных напитков «Байкалфарм». Компания действовала до 2014 года, после чего объявила себя банкротом.

Влад Никифоров, Иркутск