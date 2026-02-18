На ЕГЭ в этом году заявилось более 745 тыс. выпускников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 18 февраля представил данные о предстоящей кампании ЕГЭ 2026 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Всего на экзамен заявилось 745,4 тыс. человек, включая 664 тыс. выпускников текущего года. В число самых популярных предметов вошла профильная математика (371,4 тыс. человек), обществознание (296,4 тыс.), информатика (161,8 тыс.), биология (152 тыс.) и физика (146,4 тыс.). Историю выбрали 101 тыс. выпускников, английский язык — 93,9 тыс., литературу — 51,9 тыс. человек, географию — 30,8 тыс. Меньше всего — 841 и 321 человек соответственно — выбрали китайский и испанский языки.

По данным Рособрнадзора, физику в текущем году будут сдавать на 24,4% больше выпускников, чем в 2025 году, химию — на 10,7%, математику — на 10,3%, биологию — на 7,4% больше. «Стабильно второй год подряд идет рост интереса к сдаче предметов естественно-научного направления»,— сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Об этой же тенденции говорят и в департаменте образования и науки Москвы. «У ребят продолжает расти интерес к точным наукам»,— заявили “Ъ” в ведомстве. Профильную математику, по данным департамента, в 2026 году выбрали свыше 43 тыс. выпускников, что на 6% больше, чем в прошлом году. Вырос также интерес к физике (этот предмет будут сдавать свыше 14 тыс. выпускников, прирост 5% год к году) и к информатике (19 тыс. человек, прирост 3% год к году). «Такая динамика — прямой отклик на запрос экономики и осознанный выбор в пользу востребованных инженерных и IТ-специальностей»,— говорят в департаменте.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня (в этот день будут сдавать историю, литературу и химию). 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике (профиль и база), 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 18 и 19 июня — по иностранному языку (устная часть) и по информатике. Досрочный период сдачи экзамена будет длиться с 20 марта по 20 апреля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Иван Буранов