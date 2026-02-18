С жителя Нижегородской области взыскали ущерб за разбор дома бывшей жены

Житель Богородского округа Нижегородской области разобрал дом бывшей супруги и продал стройматериалы через сайт объявлений. В счет компенсации бывшая жена пыталась взыскать чуть более 4 млн руб., сообщили в пресс-службе Богородского суда 18 февраля.

По условиям брачного договора дом, в котором проживала семья, принадлежал истице. О том, что бывший муж демонтировал дом и продал стройматериалы, она узнала, находясь за границей. Вернувшись в Россию, истица подала заявление в полицию, но в возбуждении дела ей отказали.

По гражданскому иску суд взыскал с ответчика 3,8 млн руб. и судебные расходы. Из запрашиваемой суммы суд вычел стоимость забора, который остался на месте.

Галина Шамберина