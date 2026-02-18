При стрельбе в Ереване пострадали 10 человек

В районе Аджапняк в Ереване произошла стрельба. Десять человек доставили в больницы города с огнестрельными ранениями. Об этом сообщило издание криминальной хроники Shamshyan журналиста Гагика Шамшяна со ссылкой на сообщения полиции.

Стрельба произошла на улице Абеляна, 9. Там нашли гильзы от автомата и пистолета, нож и автомобиль Lexus со следами от пуль. На место происшествия прибыли министр и замминистра внутренних дел Армении, сотрудники местного отдела полиции, уголовного отдела МВД и следователи.

Отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело против нескольких человек по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении, ношении и использовании оружия. В МВД Армении заявили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, следователи выясняют, кому принадлежит оставленный на месте стрельбы автомобиль.