За год жители Ростовской области совершили более 500 тысяч турпоездок в Москву

По итогам девяти месяцев 2025 года жители Ростовской области совершили более полумиллиона туристических поездок в Москву. Об этом сообщила начальник управления регионального взаимодействия комитета по туризму Москвы Надежда Зотова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для москвичей Ростовская область оказалась на 12 месте по популярности среди направлений для поездок.

Основным критерием выбора маршрута является развитая транспортная инфраструктура. Это необходимо для того, чтобы без проблем добраться как до региона, так и передвигаться внутри него.

Мария Хоперская