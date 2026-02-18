В ПФО таможня выявила факт контрабанды веществ для оружия массового поражения

Приволжские таможенники в 2025 году выявили факт незаконного экспорта химических веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. В каком именно регионе это произошло, в Приволжской таможне не уточнили. Там только сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также в таможне сообщили, что всего в минувшем году было возбуждено 118 уголовных дел. Из них почти половина — по фактам контрабанды иного вооружения и товаров двойного назначения, стратегически важных товаров, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров. Кроме того, 16 уголовных дел возбуждались по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.

Еще 11 уголовных дел возбудили по фактам перевода денежных средств в рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По подсчетам таможни, общий объем незаконно переведенных средств вырос боле чем на 90% по сравнению с годом ранее и составил 1,05 млрд руб.

Андрей Репин