Политические прогнозы выводят на биржу

Результаты выборов в США могут стать биржевым инструментом. Инвесторам предложат делать ставки на политические прогнозы по аналогии с платформами Polymarket и Kalshi. Для этих целей компания Roundhill Investments обратилась в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой разрешить запуск шести фондов ETF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В каждом из таких фондов любой желающий сможет купить контракт на исход ближайших выборов президента либо конгрессменов. В зависимости от результата инвестор либо получит фиксированную прибыль, либо останется ни с чем. После завершения избирательного цикла фонд обнулится.

Bloomberg называет инициативу самой амбициозной попыткой интегрировать рынок прогнозов в основную финансовую систему. Сейчас ставить на Polymarket можно только в криптовалюте, что отсекает значительную часть инвесторов, пояснил заместитель генерального директора компании «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров:

«Рынок США в части розничных инвестиций достаточно специфичен. Инвесторы предпочитают два типа инструментов. Для серьезных вложений они используют так называемые mutual funds, аналоги наших биржевых фондов или закрытых паевых инвестиционных фондов. Оставшаяся спекулятивная часть портфеля, как правило, сконцентрирована в крайне волатильных и рискованных инструментах.

В США крайне популярна торговля опционами на ценные бумаги. Делается это для того, чтобы было больше "плечо" и возможность больше заработать. Поэтому появление таких ставок на политические события — это, наверное, некоторое естественное продолжение этого тренда. Ведь по своей сути это опцион. Инструмент будет пользоваться определенным спросом среди розничных инвесторов.

Биржи таким образом реагируют на возросшую конкуренцию со стороны криптоплощадок и пытаются предоставить своим клиентам аналогичный сервис.

В России же немного другая специфика: инвесторы предпочитают вкладываться в настоящие активы и все-таки производными инструментами пользуются не настолько активно. Регулирование Центробанка сейчас направлено на то, чтобы сделать этот рынок более стабильным и менее волатильным. К сожалению, на отечественном рынке и так слишком много больших событий в последнее время и, как следствие, много волатильности. Так что дополнительно идти на такой риск, покупая или продавая опционы, наверное, несколько излишне».

В начале февраля 2026-го Комиссия по торговле товарными фьючерсами отказалась запрещать ставки на политические события. Ранее некоторые штаты подали в суд на Polymarket и Kalshi, обвинив их в незаконной организации азартных игр. За последние две недели еженедельный объем торгов на платформах превысил $4,5 млрд.

Владельцы игорного бизнеса обвиняют сервисы в нечестной конкуренции, и это может замедлить запуск торгов прогнозами на бирже, считает партнер адвокатского бюро Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Мы уже видим сотни миллионов долларов инвестиций в рынок прогнозов и создание ETF, фонда, который позволит делать ставки на бирже в фиатной валюте институциональным участникам и содержит в себе бинарные контракты: победит или нет тот или иной кандидат. Это все, конечно, позволит еще привлечь средства в этот сегмент, который сейчас находится в "серой" зоне и в основном развивается за счет криптовалютных инвестиций.

Для того чтобы получить одобрение на запуск любого биржевого продукта, нужно подать заявку в Комиссию по биржам и ценным бумагам США. Но она одобряет только ETF как оболочку, а в ней еще содержатся какие-то продукты, которыми фонд торгует. Если речь о бинарных контрактах, то это уже юрисдикция CFTC, Комиссии по торговле фьючерсами и деривативами.

Более того, сейчас существует еще одно серьезное подозрение, касающееся того, почему эти контракты в принципе подпадают под какое-то новое регулирование, а не являются обычными ставками, как в казино. А если это ставки, как в казино, то почему тогда такой бизнес не получает соответствующую лицензию? Кейс, который сейчас рассматривается, наверное, станет первым. Возможно, на его примере SEC и CFTC отработают общую стратегию, смогут договориться и разработать правила по регистрации таких фондов».

Претензии к рынку прогнозов также выдвигают некоторые сенаторы, указывая на высокий риск недобросовестной инсайдерской торговли. Например, за несколько часов до операции США в Венесуэле пользователь Polymarket поставил на свержение Николаса Мадуро около $34 тыс. В итоге аноним заработал больше $400 тыс.

Никита Путятин