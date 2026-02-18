Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Центральный университет стал лучшим вузом по качеству платного набора абитуриентов по итогам 2025 года. По качеству общего набора вуз вошел в топ-3 лучших университетов страны. Таковы результаты мониторинга, который уже 15 лет проводит Национальный исследовательский университет «Высшей школы экономики» при поддержке Минобразования. В 2025 году в исследовании приняли участие 8150 вузов. Эксперты сравнивали средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения.

Холдинг VK через 10 дней закроет мессенджер «ТамТам». Его продвигали как альтернативу Telegram во время блокировки мессенджера Павла Дурова в 2018-2020 годах. «ТамТам» создали в 2016 году под названием «ОК сообщения», а в 2017-м переименовали.

Американская технологическая корпорация Nvidia договорилась Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) о поставках ей миллионов чипов. Финансовые условия сделки не сообщаются, но, как передает Reuters, некоторые аналитики считают, что ее сумма может достигать $50 млрд. Соглашение охватывает как уже представленные продвинутые ИИ-чипы, так и те, которые пока еще вышли на рынок.

Новости компаний Все