Центральный университет стал лучшим вузом по качеству платного набора абитуриентов по итогам 2025 года. По качеству общего набора вуз вошел в топ-3 лучших университетов страны. Таковы результаты мониторинга, который уже 15 лет проводит Национальный исследовательский университет «Высшей школы экономики» при поддержке Минобразования. В 2025 году в исследовании приняли участие 8150 вузов. Эксперты сравнивали средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения.

Холдинг VK через 10 дней закроет мессенджер «ТамТам». Его продвигали как альтернативу Telegram во время блокировки мессенджера Павла Дурова в 2018-2020 годах. «ТамТам» создали в 2016 году под названием «ОК сообщения», а в 2017-м переименовали.

Американская технологическая корпорация Nvidia договорилась Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) о поставках ей миллионов чипов. Финансовые условия сделки не сообщаются, но, как передает Reuters, некоторые аналитики считают, что ее сумма может достигать $50 млрд. Соглашение охватывает как уже представленные продвинутые ИИ-чипы, так и те, которые пока еще вышли на рынок.