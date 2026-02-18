В Татарстане направят 54,7 млн на работу горячих линий по вопросам контрактной службы

В Татарстане выделили 54,7 млн руб. на оказание услуг по обеспечению функционирования единых горячих линий «117» и «122», консультирующих по медицинским вопросам и заключению контрактов на военную службу. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, операторам необходимо принимать обращения жителей со всего региона и вести информационное сопровождение по вопросам организации медицинской помощи, включая запись на прием к врачу, вызов врача на дом, а также информирование о вакцинации.

Также операторам необходимо консультировать по вопросам частичной и добровольной мобилизации, мерам поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, условиям и категориям призыва. В перечень услуг входит и сопровождение кандидатов на военную службу по контракту и помощь со сбором документов.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Центр цифровой трансформации Татарстана».

Анна Кайдалова