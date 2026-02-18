На трассе М-4 «Дон» ожидается ухудшение дорожных условий из-за снегопада

На трассе М-4 «Дон» в среду, 18 февраля, из-за снегопада ухудшились погодные условия. Об этом предупредила госкомпания «Автодор».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Водителей предупредили о необходимости соблюдать безопасные скорость и дистанцию. Не следует отвлекаться за рулем и совершать резкие маневры.

Синоптики предупредили о том, что сегодня местами по региону возможны небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. В отдельных территориях сохранится гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Мария Хоперская