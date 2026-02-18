Радий Хабиров: в Уфе не хватает 184 врачей

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед депутатами горсовета Уфы, заявил, что для городская система здравоохранения столкнулась с проблемой нехватки кадров.

Господин Хабиров, отмечая достижения Уфы за 2025 год, отметил обновление социальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт двух поликлиник. Кроме того, до 2030 года планируется выделить 7,5 млрд руб. по программе «Модернизация объектов первичного звена здравоохранения», которые пойдут в том числе на обновление «уфимской первички».

Тем не менее, подчеркнул он, минздрав должен «настойчиво работать» над обеспечением новых объектов персоналом. «Проблема дефицита врачебных кадров остра не только для села, она уже остра и для Уфы. Нам не хватает 184 врачей и более 300 работников среднего звена»,— прокомментировал глава региона.

Идэль Гумеров