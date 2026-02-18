В Ростове в ходе проверки мигрантов выявили четыре нарушения режима пребывания

В Первомайском районе Ростова-на-Дону полицейские провели проверку 14 иностранных граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции выявили семь нарушений. Из них четыре случая нарушения режима пребывания (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), и по одному случаю неподачи уведомления о подтверждении места проживания (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), несоответствия цели въезда в РФ (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ) и незаконного осуществления трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Также выяснилось, что работодатель привлек иностранного гражданина к работе с нарушением законодательства (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники полиции выявили семь натурализованных граждан РФ. Которые не состояли на воинском учете и подлежали призыву на военную службу. Им вручили повестки представители военного комиссариата.

Мария Хоперская