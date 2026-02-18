Комитет Заксобрания Карелии поддержал послабления в антиалкогольных ограничениях

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Заксобрания Республики Карели рекомендовал принять поправки к региональному антиалкогольному закону, который вводит с 1 марта ограничения на розничную продажу спиртного в многоквартирных домах. Изменения предусматривают исключение для крупных торговых объектов, торговые залы которых расположены в цокольных этажах жилых домов.

С 1 марта розничная продажа алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих территориях в республике допускается при условии, что общая площадь торгового объекта составляет не менее 70 кв. м. Также вводится запрет на продажу алкоголя в магазинах, размещенных в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов, а также в помещениях, статус которых изменен с жилых на нежилые, если отсутствует отдельный вход для погрузки и разгрузки продукции. Эти ограничения не распространяются на объекты общественного питания.

В случае принятия поправок продажа алкоголя в торговых залах площадью более 300 кв. м, расположенных на цокольных этажах многоквартирных домов, вновь будет разрешена. По словам главы Минпромторга Карелии Светланы Астаховой, с просьбой учесть внести изменения в антиалкогольный закон обращались крупные торговые сети, в том числе «Магнит» и «Пятерочка». Фактически многие магазины воспринимаются как расположенные на первых этажах, хотя по документам находятся на цокольных, отметила госпожа Астахова.

По представленной оценке, изменения затрагивают около 25 магазинов, большинство из которых расположено в Петрозаводске. Обращения также поступали из Кондопоги, Сортавалы и Беломорска. В правительстве республики считают, что без принятия подобных поправок ограничения могут затронуть операционную деятельность торговых точек широкого профиля.

Артемий Чулков