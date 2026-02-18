«Башспирт» получил сертификат на веган-алкоголь

«Роскачество-Веган» выдало АО «Башспирт» первый в России сертификат на алкогольную продукцию и уксус, сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора предприятия Сергей Афанасьев.

«Сертификация подтверждает, что на всех этапах производства не используются ингредиенты животного происхождения, а также соблюдаются специальные требования к технологическим процессам и контролю поставщиков сырья», — сказал он.

На сайте Роскачества сообщается, что башкирская компания подтвердила соответствие ее продукции ГОСТ Р 71528-2024 (модифицирован на основе международного стандарта ISO 23662:2021).

Олег Вахитов