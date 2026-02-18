В Госдуме предложили обязать операторов возвращать деньги жертвам мошенников

В Госдуме предложили обязать операторов связи возмещать клиентам украденные мошенниками деньги. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Поправки о компенсациях и штрафах будут внесены в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», который сейчас рассматривается парламентом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы подготовили поправку… которая предусматривает штраф на телекоммуникационную компанию в полном объеме»,— сказал господин Аксаков на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по РБК).

Парламентарий пояснил, что в текущем варианте законопроекта предусмотрены «очень серьезные» штрафы для банков. При этом «штрафы для телекоммуникационных компаний ... измеряются только теми деньгами, что числятся на счете гражданина». Обсуждаемые поправки же, в случае принятия, обяжут оператора возместить полный ущерб. «Потерял миллион — значит, миллион должны заплатить»,— пояснил депутат.

Второй пакет мер против кибермошенничества был внесен в Госдуму в декабре 2025 года. 10 февраля законопроект был принят в I чтении. Проект предполагает, что операторы будут обязаны передавать информацию об абонентах и подозрительных звонках в государственную информационную систему (ГИС), а позже — приостанавливать внесенные в специальный реестр номера.