В Шувалово тушат двухэтажный дом

В историческом районе Шувалово горит частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре в доме 94 по Новоорловской улице поступил 18 февраля в 14:25. Огонь полностью охватил двухэтажный дом размером 10 х 25 метров. Спустя 20 минут возгоранию присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС.

Еще через час дан отказ по повышенному номеру, возгорание локализовали.

От МЧС к ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 28 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.

Артемий Чулков

