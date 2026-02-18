Т-Банк и «Азбука вкуса», один из лидеров премиального ретейла в России, объявили о стратегическом партнерстве. Клиенты Т-Банка смогут заказывать продукты и готовые блюда из «Азбуки вкуса» в сервисе «Супермаркеты» прямо в мобильном приложении финтеха. Кроме того, клиентам будет доступен кешбэк от Т-Банка при оплате заказа в «Супермаркетах», а также распродажи и скидки от «Азбуки вкуса». Чтобы сделать заказ, пользователям необходимо открыть «Супермаркеты» в разделе «Город» в приложении Т-Банка и выбрать магазин «Азбука вкуса». К сервису подключено уже более 30 партнеров, среди которых «Перекресток», «Магнит», «ВкусВилл», «КуулКлевер» и другие.

АЛРОСА нарастит добычу золота в Якутии. В 2026 году компания намерена поставить на госбаланс 3,5 тонны россыпного золота из Якутии. АЛРОСА обладает серьезными компетенциями в горной добыче, поэтому попытка диверсификации бизнеса выглядит логичной.

Apple ускоряет разработку трех носимых устройств с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg. Они могут быть представлены в этом и следующем годах. Речь идет об умных очках, кулоне, который можно носить как брошь или подвеску, а также об обновленных AirPods с расширенными функциями ИИ. Три гаджета будут подключаться к iPhone и будут оснащены камерами.