Бетонная стойка упала на рабочего на стройке в Ленобласти

Нарушение правил безопасности во время строительных работ зафиксировали во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате падения бетонной стойки погиб рабочий, сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Следственный отдел по городу Мурино возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Во время монтажных работ по установке железобетонных стоек 17 февраля разорвалась стропа грузоподъемного крана. Это привело к падению бетонной стойки на рабочего. Он получил травму и скончался на строительной площадке.

Специалисты проводят следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Им предстоит установить ответственных за обеспечение безопасности производственного процесса.

Татьяна Титаева