В Башкирии прокуратура обжалует приговор водителю, сбившему мать с ребенком

Прокуратура обжалует приговор 20-летнему водителю, который сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Туймазах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Туймазинский межрайонный суд ранее признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2025 года фигурант уголовного дела за рулем Lada Priora сбил мать с малолетней дочерью, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комарова. В результате аварии 40-летняя женщина скончалась от полученных травм, здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Подсудимый признал вину, выплатил родственникам погибшей компенсацию морального вреда в 1,5 млн руб.

Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Майя Иванова