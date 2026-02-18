ОНФ потребовал от мэра Ульяновска очистить детям путь к знаниям

В Ульяновске на ул. Пархоменко (улица в центре города, идущая параллельно проспекту Нариманова) путь к школе превратился в полосу препятствий, где дети рискуют попасть под колеса автомобилей. Об это заявило ульяновское реготделение ОНФ, выехавшее на с проверкой по жалобам жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Реготделение Общероссийского народного фронта отмечает, что в их адрес поступило обращение жителей Ульяновска «по поводу критического состояния неочищенного от снега дорожного покрытия на улице Пархоменко. Эта улица является ключевой артерией, ведущей к средней школе №28, где ежедневно обучаются 766 учеников. После снегопадов улица с однополосным движением превратилась в узкую дорожку и полосу препятствий: Глубокая колея и заносы делают проезд опасным, тротуаров нет, пешеходам, включая школьников, приходится идти по проезжей части. Чтобы пропустить машины, дети забираются на снежные насыпи у обочин, рискуя упасть под колеса, отмечают активисты ОНФ.

В МБУ «Дорремстрой» пообещали в течение недели, пока у детей каникулы, провести очистку улицы. Между тем в реготделении ОНФ отмечают, что в Ульяновске во всех районах множество неочищенных улиц и тротуаров, опасных для детей, идущих в школу, в связи с чем реготделение обратилось к главе города с требованием «взять на контроль все маршруты, ведущие к школам Ульяновска».

Андрей Васильев, Ульяновск