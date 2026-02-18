Росприроднадзор отозвал иск к «Татнефти» за нанесенный вред почве

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску к ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина о взыскании 4,4 млн руб. ущерба, причиненного почве. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Иск в декабре прошлого года подало Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора за нанесенный «Татнефтью» вред почве. Суд принял исковое заявление к производству и назначил предварительное судебное заседание.

В последнем судебном акте указано, что основанием для прекращения производства стал отказ Росприроднадзора от заявленных требований.

