В Башкирии глава сельского кооператива обвиняется в мошенничестве с субсидиями

В Караидельском районе на председателя кооператива «Заря» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, председатель сельхозкооператива «Заря» подал в министерство сельского хозяйства региона заявления на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат на закупку сельхозпродукции.

На основании документов с недостоверными сведениями «Заря» получила более 510 тыс. руб., причинив ущерб профильному министерству.

Кооператив «Заря», по данным Rusprofile, зарегистрирован в деревне Старый Акбуляк в марте 2017 года. В 2023 году выручка составила 10,1 млн руб., чистая прибыль была нулевой. Председателем является Альберт Анваров.

Майя Иванова