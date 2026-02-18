Суд удовлетворил иск об увольнении экс-главврача краевой больницы в Березниках за коррупцию

Ленинский райсуд Перми рассмотрел иск прокурора Пермского края об изменении основания увольнения руководителя медицинской организации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем главном враче краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслане Кулакове. Как говорится в релизе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что главврач заключил государственные контракты с индивидуальным предпринимателем, с которым он состоит в имущественных отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мер по урегулированию или предотвращению конфликта интересов должностное лицо не приняло, совершив коррупционное правонарушение, за которое законом предусмотрена ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия», - указывает прокуратура. По результатам рассмотрения представления надзорного органа, главврачу был внесен выговор, а затем трудовые отношения с ним были прекращены по решению работодателя.

Прокуратура обратилась в суд с иском об изменении оснований увольнения на «в связи с утратой доверия». 17 февраля требования надзорного органа были удовлетворены.