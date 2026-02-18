Незаконно размещенную автостоянку на Богатырском проспекте ликвидируют
Земельный участок на Богатырском проспекте принудительно освобождают от незаконно размещенной автостоянки. За нее взялись сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом
Как уточнили в структуре Смольного, коммерческая парковка заняла площадь более 3,5 тыс. кв. м. У владельцев не было действующих правоустанавливающих документов.
Прежде был подписан договор аренды участка для размещения открытой охраняемой стоянки. Отношения по этой территории были прекращены после ликвидации юридического лица-арендатора. Чиновники уведомляли землепользователя о требовании освободить участок в добровольном порядке, но он все проигнорировал.
Территорию продолжали использовать в коммерческих целях. Тогда ККИ приступил к принудительному освобождению участка и демонтажу объектов.